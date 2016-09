Morre no hospital vítima do desabamento do Casarão Schaefer Augusto José Nichelatti, 57 anos, passou por uma cirurgia, mas não resistiu e morreu na tarde desta terça-feira

O operário Augusto José Nichelatti, 57 anos, morreu por volta das 15h desta terça-feira, 6, no Hospital Azambuja. Ele deu entrada durante a manhã, após ficar entre os escombros do antigo Casarão Schaefer, que desabou. Nichelatti era funcionário da empresa Dimensional Engenheria há 25 anos. Ele trabalhava junto com outros três homens, quando ocorreu o acidente. Eles faziam a retirada da estrutura interna da construção. Enquanto um estava na parte de baixo, dois trabalhavam na parte de cima. Os três conseguiram correr na hora que perceberam que a parede iria cair. Porém, Nichelatti não teve a mesma sorte. Ele havia sido conduzido ao hospital com fratura do fêmur, contusão no tórax, ferimentos no rosto, otorragia (hemorragia nos ouvidos) e traumatismo craniano. Ainda pela manhã ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.