Moto é furtada de estacionamento de loja de móveis em Brusque Dono do veículo só percebeu o crime quando saiu do trabalho no fim do dia

Uma moto Honda NXR 160 Bros, placas QHC-1603, de Guabiruba, foi furtada do estacionamento de uma loja de móveis localizada no bairro Santa Terezinha na segunda-feira, 29, à noite. O veículo pertencia a um homem que trabalhava na loja. Ele havia deixado a moto no local para ir trabalhar. No fim do expediente, percebeu o furto. O caso foi registrado na delegacia de polícia.