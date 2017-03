Motocicleta é furtada na rodovia Antônio Heil, no Centro 2 Furto foi percebido por volta das 19h desta sexta-feira, 3

Por volta das 19h desta sexta-feira, 3, a Polícia Militar foi informada de furto de motocicleta na rodovia Antônio Heil, bairro Centro 2.

Policiais foram até o local e conversaram com a vítima, que relatou que deixou sua motocicleta Honda XRE 300, placa MKQ-2958, de Brusque, de cor vermelha, estacionada na via, e quando retornou ela não estava no local.

A PM realizou rondas, mas até a publicação desta informação não havia encontrado o veículo.