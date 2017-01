Motocicleta é furtada no pátio do guincho, no Steffen Crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira

Um motocicleta Honda CG 125, de cor azul, foi furtada de dentro do pátio do guincho, que realiza serviços para a Polícia Militar de Guabiruba, na rua Rodolfo Steffen, no bairro Steffen. Segundo o proprietário do local, o crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 16. As câmeras de monitoramento da empresa flagraram quando os criminosos chegaram em uma bicicleta, de cor marrom, modelo antigo, enferrujada e pneu dianteiro furado. Eles pegaram a moto, que não possui placa por ser destinada a realização de trilhas e saíram empurrando. A bicicleta ficou abandonada no local. Residência é invadida durante a madrugada, no Steffen Uma casa na rua Guilherme Steffen, no bairro Steffen, foi invadida por volta da 1h desta segunda-feira, 16, por um criminoso. O proprietário contou para a Polícia Civil que do local foram furtadas duas bicicletas, uma da marca Monark, barra circular marron e uma Caloi 500, verde. Além disso, foi levado um capacete preto, três pares de tênis, um rádio portátil preto e azul e um alicate.