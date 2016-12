Motociclista cai em galeria de aproximadamente 3 metros na rodovia Pedro Merisio Ele estava consciente e foi retirado do local com o auxílio dos bombeiros

No fim da tarde de terça-feira, 27, o Corpo de Bombeiros de Brusque foi acionado para atender a um acidente na rodovia Pedro Merisio, em Botuverá.

Chegando ao local, eles se depararam com um motociclista de 22 anos dentro de uma galeria de água de aproximadamente três metros de profundidade que estava vazia. Ele estava consciente e foi retirado do local com o auxílio dos bombeiros.

O motociclista apresentava escoriações no braço e foi encaminhado ao Hospital Azambuja.