Motociclista de Brusque morre após bater em bicicleta, se desequilibrar e ser atropelado na BR-101 Rhoger Lima de Chaves, 23 anos, faleceu no local do acidente na noite deste domingo, 28

Rhoger Lima de Chaves, 23 anos, natural de Ivaiporã (PR) e que residia em Brusque, morreu em um acidente por volta das 20h deste domingo, 28, em Itajaí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele trafegava em uma motocicleta na BR-101, quando na altura do km 123 bateu em uma bicicleta, se desequilibrando e caindo na pista, sendo atropelado por um veículo que seguia logo atrás. Ele morreu no local do acidente.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itajaí. O corpo será liberado para velório a partir do meio-dia desta segunda-feira, 29, na capela mortuária do cemitério Parque da Saudade, em Brusque.

Mais informações nas próximas horas