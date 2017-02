Motociclista fica ferido ao cair de moto no bairro Rio Branco Acidente aconteceu por volta das 20h desta sexta-feira, 3

Roberto Lima da Silva, 36 anos, ficou ferido em acidente de trânsito que aconteceu por volta das 20h desta sexta-feira, 3, na rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco.

A vítima teve fraturas na clavícula e na cabeça, com suspeita de traumatismo craniano, de acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros.

O resgate o encontrou caído na via, deitado, consciente, desorientado e com fortes dores. Silva foi conduzido ao Hospital Azambuja para atendimento médico.