Motociclista fica ferido em acidente na curva da morte, na rodovia Antônio Heil Marcos Silva do Amaral teve fraturas na perna e braço esquerdos

Marcos Silva do Amaral, 31 anos, ficou ferido ao se envolver em acidente na rodovia Antônio Heil, por volta das 20h40 deste sábado, 11.

O motociclista conduzia uma CG 125, com placa de São João Batista, no trecho conhecido como curva da morte, em Itajaí, quando colidiu com um Ideia, com placas de Camboriú.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, identificou que a vítima estava com fraturas na perna e braço esquerdos, mas consciente e orientado. Amaral foi conduzido ao Hospital Azambuja e encaminhado ao centro cirúrgico.

O motorista e a carona do carro, ambos de 53 anos, nada sofreram.