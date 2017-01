Motociclista se fere ao colidir com veículo, no Santa Rita Acidente ocorreu na noite de sábado, em Brusque

Um motociclista de 25 anos foi encaminhado ao Hospital Azambuja com ferimentos leves, após colidir com um carro Gol, na noite de sábado, 21. O acidente ocorreu no cruzamento entre a rua Sete de Setembro e Tecelão de Lodz, no bairro Santa Rita.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto da motoneta Honda Biz colidiu na traseira do veículo. O motociclista teve ferimentos na perna esquerda e algumas escoriações pelo corpo. Ele foi imobilizado e encaminhado ao hospital.

O motorista do veículo, de 56 anos, teve apenas danos materiais e permaneceu no local até a chegada dos socorristas e da Polícia Militar.