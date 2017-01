Motociclista tem a perna amputada após bater contra muro, em Guabiruba Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Azambuja

Jaison Marcondes Botamedi, de 34 anos, morador do bairro São Pedro, conduzia uma motocicleta que bateu de frente com o muro da ponte da rua Holstein, em Guabiruba, na tarde desde sábado, 28.

AGORA - Acompanhe em tempo real: Brusque enfrenta o Figueirense na estreia no Catarinão 2017

Quando os bombeiros chegaram ao local, o motociclista estava inconsciente e apresentava diversas escoriações, mas com sinais vitais.

Jaison também foi encontrado com parte da perna direita amputada devido ao acidente, além de hemorragia e suspeita de fratura no fêmur e no tornozelo da perna esquerda.

O homem foi encaminhado para atendimento no Hospital Azambuja. Até o momento, ainda não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.