Motociclista fica embaixo de carro em acidente no Jardim Maluche Michael Soares, 28, foi socorrido apenas com ferimentos leves

O Corpo de Bombeiros de Brusque foi acionado por volta das 22h15 desta quarta-feira, 7, para atender acidente na rua Maximiliano Furbringer, no bairro Jardim Maluche.

No local ocorreu o choque entre um veículo Polo cinza com placas de Guabiruba e uma motocicleta CB300R vermelha, de Brusque. O piloto Michael Soares, 28, foi parar embaixo do veículo e foi socorrido para o Hospital Azambuja consciente e com ferimentos leves.

O motorista do Polo, que não teve o nome divulgado até a publicação desta notícia, foi preso em flagrante após fazer o teste do bafômetro, que indicou que ele havia bebido antes de dirigir.

Segundo informações do próprio preso, ele subia pela rua Alberto Knop e não percebeu que a motocicleta seguia pela rua Maximiliano Furbringer, e no momento que entrou na via acabou cortando a passagem da moto, causando o acidente.

Atualizado às 23h48