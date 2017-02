Motociclistas roubam bolsa de mulheres em Brusque Fato ocorreu no Cedro Alto e no Azambuja no último sábado, 18

A Polícia Militar de Brusque registrou duas ocorrências de roubo nas últimas 24 horas. A abordagem foi similar nos dois casos: um no Cedro Alto e outro no Azambuja. Conforme relatório da PM, por volta das 7 horas do sábado, 18, na rua Arlindo Brogni, no Cedro Alto, dois homens numa motocicleta utilizaram de força física e roubaram a bolsa com documentos, cartões de crédito e celular de uma pessoa. À noite, às 21h45, na rua Henrique Hartke, no Azambuja, a ação foi semelhante: dois homens numa motocicleta roubaram a bolsa de uma mulher com seus pertences pessoais, documentos e dinheiro. Ela teve lesões leves na face e foi conduzida ao Hospital Azambuja. A PM realizou rondas, mas até o momento não localizou os suspeitos.