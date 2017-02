Motorista bate em poste e sai do local antes da chegada dos bombeiros Acidente aconteceu por volta das 18h30 desta segunda-feira, 27

Por volta das 18h30 desta segunda-feira, 27, o motorista de um Santana azul bateu de frente em poste da rua Alberto Muller, próximo ao loteamento Dom Nelson, bairro Limeira.

O Corpo de Bombeiros foi até o local, mas não encontrou o motorista. No chamado por telefone, os militares foram informados que o ocupante do veículo estava ferido.

Com o forte impacto, além de danificar o concreto do poste, os fios ficaram caídos sobre a calçada da rua. Uma equipe de bombeiros permaneceu no local mantendo a segurança até a chegada da Polícia Militar e da Celesc.

O veículo ficou com a frente completamente destruída.