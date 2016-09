Motorista bêbado é preso por ameça em Brusque Ele foi encontrado pela PM 20 minutos depois dos fatos

A Polícia Militar prendeu um motorista de 26 anos por dirigir embriagado e ameaçar as pessoas em Brusque, no domingo, 11. Ele estaria armado com um revólver.

O homem estava em um Celta vermelho na rua Santa Cruz, bairro Águas Claras, ameaçando três jovens. A PM foi acionada e encontrou-o 20 minutos depois. Ele estava com odor de embriaguez e recusou o bafômetro, mas ainda assim foi para a delegacia.