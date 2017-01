Motorista derruba poste de energia elétrica, no Primeiro de Maio Acidente ocorreu na madrugada de sábado, na rua João XXIII

Um motorista de 37 anos derrubou um poste de energia elétrica após colidir com o veículo Vectra, cinza, na madrugada de sábado, 28, na rua João XXIII, no bairro Primeiro de Maio.

O Corpo de Bombeiros foi até o local, mas o homem não apresentava ferimentos e recusou ser encaminhado ao hospital.

A Polícia Militar também esteve no local e constatou que além de derrubar o poste, deixou outro inclinado com a fiação no chão.

O motorista apresentava visível estado de embriaguez, porém se negou a fazer o bafômetro. Por isso, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.