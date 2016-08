Motorista desvia de buraco e colide contra muro de residência Acidente ocorreu na manhã de domingo, 21, na rua Sete de Setembro, no Santa Rita

Uma mulher de 44 anos sofreu um acidente na manhã de domingo, 21, na rua Sete de Setembro, no bairro Santa Rita.

Terezinha Eccher seguia para o trabalho, por volta das 6h30, quando foi tentar desviar de alguns buracos, o carro girou na pista, que estava molhada por conta da chuva, e colidiu contra o muro de uma residência.

Terezinha precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhada para o Hospital Azambuja, onde passou por diversos exames médicos. Ela sofreu ferimentos nas costas e na nuca. O veículo, um Corsa, de cor preto, que não possui seguro, teve perda total.

“Só tenho a agradecer a Deus, que me deu uma segunda chance, porque por causa de buracos na estrada eu poderia ter sofrido algo mais grave e ter colocado minha vida em risco”, diz.

Agora, Terezinha luta para conseguir ajuda da prefeitura para as despesas do acidente. Segundo a mulher, já tentou contato com o prefeito, mas como não foi atendida, entrará com um processo judicial.

“Eu sofri o acidente por causa dos buracos da estrada e agora a única coisa que sabem me dizer é que não podem fazer nada”, lamenta.