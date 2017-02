Motorista embriagado derruba bomba de posto de combustíveis Ele foi autuado em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil

Um homem foi preso na tarde de sábado, 11, após bater o veículo contra uma bomba de posto de combustíveis da rua Blumenau, no Steffen. Com o impacto da colisão, o objeto foi removido do local.

Um funcionário do posto chamou a Polícia Militar que ao abordar o motorista percebeu que estava embriagado. Foi oferecido o teste do bafômetro, que acusou 1,18 mg/l de álcool no sague. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Espontaneamente, o homem entregou ao gerente do posto uma quantia de R$ 600 para pagar parte do dano causado no local.