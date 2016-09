Motorista embriagado foge após se envolver em acidente na SC-401 Ele atingiu a traseira de uma motocicleta, deixando jovem de 19 anos ferido

Um homem de 29 anos foi preso na madrugada deste sábado, 2, por não prestar socorro à uma vítima após se envolver em acidente na SC-401, em Florianópolis.

Ele atingiu a traseira de uma motocicleta, que era conduzida por um jovem de 19 anos, que ficou com a perna ferida e foi levado ao hospital.

Um terceiro veículo atingiu a motocicleta que estava caída na pista da SC-401 e capotou. No entanto, o motorista não se feriu.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem fugiu do local após o acidente , no entanto, foi pego por policiais na mesma rodovia. Na Delegacia de Polícia, realizou o teste do bafômetro, quando foi constatado que ele havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.