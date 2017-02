Vítima de acidente na rodovia Antônio Heil morre no Hospital Azambuja Ele ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Brusque, José Carlos Montibeller, 46 anos, morador do bairro Jardim Maluche, morreu no Hospital Azambuja na tarde desta quinta-feira, 16, após se envolver em um acidente de trânsito na rodovia Antônio Heil, a cerca de 800 metros da curva da morte, em Itajaí.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, que atendeu a ocorrência, o acidente foi entre uma Sportage e um gol branco, ambos de Brusque. A motorista da Sportage relatou para os policiais que estava vindo no sentido Itajaí-Brusque, quando cochilou no volante e invadiu a pista contrária, atingindo em cheio o gol em que estava Montibeller.

Ele ficou preso às ferragens e foi conduzido ao Hospital Azambuja com suspeita de fratura na perna esquerda e hemorragia interna, porém, não resistiu aos ferimentos.

A motorista da Sportage foi encaminhada para o Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, apenas com ferimentos leves. Apesar da gravidade do acidente, o trânsito não precisou ser interrompido.