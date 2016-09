Motorista morre após saída de pista e choque em árvore, em Nova Trento Antônio José Voltolini, 51, morreu no local e o corpo foi trazido para o IML de Brusque

O motorista de um Pálio Essence de cor vermelha e placas de Nova Trento morreu por volta das 9h30 deste domingo, 11, após saída de pista e choque em uma árvore, no KM 02, na rodovia de acesso Claraíba Sul a Nova Trento. Antônio José Voltolini, 51, morreu no local. O Instituto Geral de Perícias de Brusque esteve realizando o levantamento no local e a Polícia Rodoviária Estadual também fez o atendimento.

O trânsito não chegou a ser totalmente interrompido na rodovia. O motorista seguia em direção a Nova Trento quando ocorreu o acidente. Familiares que residem bem próximo do local do acidente suspeitam que ele tenha sofrido um mal súbito e por isso sofreu o acidente. Ele estava a poucos quilômetros de sua residência.

Após o trabalho da perícia no local o IGP retirou o corpo e encaminhou para o Instituto Médico Legal de Brusque e deve ser liberado para os familiares no período da tarde.