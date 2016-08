Motorista perde controle de um Fusca e bate em proteção de ponte Paulo Cesar Koslowski, 22, precisou ser encaminhado para o hospital

Paulo Cesar Koslowski, 22, perdeu o controle de um automóvel Fusca de cor cinza e placas de Brusque e atingiu um pilar que divide a pista de rolamento e a passagem de pedestres em uma ponte na rua Luiz Moreli, bairro Dom Joaquim.

O acidente ocorreu neste sábado, 27, por volta das 23h30. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu o motorista para o Hospital de Azambuja, sem gravidade. Um carona também foi conduzido para atendimento médico, mas também com ferimentos leves.

A Polícia Militar foi acionada e fez o levantamento de praxe no local do acidente. O veículo ficou com a parte dianteira danificada pelo impacto e foi recolhido para o pátio.