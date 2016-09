Motorista se perde em curva e capota no Dom Joaquim Homem não teve ferimentos e conseguiu sair do veículo sozinho

No fim da manhã de domingo, 4, um motorista se perdeu na curva da rua do Cedro, no bairro Dom Joaquim, e acabou capotando. Apenas o homem, não identificado pelo Corpo de Bombeiros que realizou o atendimento, estava no veículo.

A pista molhada foi o fator que ajudou a provocar o acidente. Ele foi levado ao hospital por medidas cautelares, mas não teve ferimentos e conseguiu sair do veículo sozinho, além de solicitar o apoio dos bombeiros por conta própria.