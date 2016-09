Motorista sofre mal súbito, perde o controle e bate em barranco, na Antônio Heil Sebastião Alves Cerene, 58, dirigia para o trabalho quando ocorreu o acidente

Por volta das 6h30 deste sábado, dia 17, ocorreu um acidente na rodovia Antônio Heil, perímetro urbano, próximo da J Canedo. Sebastião Alves Cerene, 58, dirigia um Ford Ka de cor preta e placas de Brusque quando teve um mal súbito, perdeu o controle do veículo, bateu em um barranco na margem da rodovia e em seguida chocou-se contra a lateral da cabine de um caminhão Iveco Tector baú, que seguia no mesmo sentido e vinha logo atrás.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu a vítima com ferimentos leves, apresentando uma contusão no ombro, e estava consciente e orientado. O motorista do caminhão nada sofreu. Ele relatou que viu o condutor do Ka bater no morro de terra e voltar em direção a pista, tentou desviar, mas não conseguiu evitar o impacto na lateral do caminhão. Cerene informou que estava seguindo para o trabalho.

O acidente foi atendido inicialmente pela Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), mas por ter vítima, a Polícia Militar foi acionada posteriormente para concluir o registro. O trânsito não chegou a ser interrompido no local.