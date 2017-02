Motoristas abandonam veículos após batidas, em Brusque Polícia Militar Rodoviária foi informada sobre os dois casos para tomar providências

O Corpo de Bombeiros foi acionado para dois acidentes, na noite de sábado, 11, e madrugada de domingo, 12, e ao chegar em ambos os locais, não encontraram mais os motoristas dos veículos.

No primeiro, por volta das 23h55, os bombeiros foram até a rodovia Antônio Heil, onde um veículo Hyundai I-30, prata, de Brusque colidiu contra um poste de energia elétrica.

Com o impacto da colisão, o objeto caiu sobre a via. Porém, o motorista do veículo abandonou o carro e fugiu do local. A Celesc foi chamada para fazer o reparo da rede.

Já por volta das 5h50 de domingo, 12, os socorristas foram até a rodovia Gentil Batisti Archer, por conta de um capotamento. A informação inicial era de que havia uma vítima presa às ferragens.

Os bombeiros confirmaram o capotamento de um Ford Focus, prata, de Brusque, porém não havia mais nenhuma vítima dentro do carro, nem próxima ao local.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi informada sobre os dois casos para tomar providências.