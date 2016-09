Mulher é ameaçada pelo esposo no Limeira Segundo vítima, as agressões físicas e ameaças são frequentes

Uma mulher de 24 anos, moradora no Limeira, registrou boletim de ocorrência na tarde deste sábado, 3, devido à violência doméstica. Ela conta que sofre agressões físicas e ameaças de seu esposo, 26, do qual está junto há nove anos.

Na noite da última sexta-feira, 2, o homem comprou uma garrafa de cachaça e quando estava na metade do frasco jogou uma caneca de vidro na parede quebrando e voando um pedaço na mão de um dos filhos do casal. Além disso, com uma faca em mãos, disse que ia se matar e matar ela e seus parentes. O homem ainda pegou um veículo e começou a dar “cavalinhos de pau” na rua.