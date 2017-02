Mulher é presa após se envolver em acidente de trânsito no Centro de Brusque Polícia identificou que havia um mandado de prisão ativo por crime contra a ordem tributária

Uma mulher de 59 anos foi detida pela Polícia Militar após se envolver em um acidente de trânsito no Centro, na tarde desta quinta-feira, 2. Após consultar o nome da motorista, os policiais constataram que havia contra ela um mandado de prisão por crime contra a ordem tributária. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, em seguida apresentada em juízo, conforme determinação do mandado.

Segundo a polícia, a mulher foi condenada, mas deve iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. Conforme relato dela na delegacia, ela possuía uma empresa que faliu e ficou devendo alguns tributos.

O acidente em que se envolveu ocorreu no cruzamento entre a rua Barão do Rio Branco com a rua Paes Leme, no Centro. Segundo um dos motoristas envolvidos na colisão, ele parou com o veículo Fiesta na faixa de pedestre, logo atrás vinha a mulher em um Palio, que também parou. Porém, um Strada que estava logo atrás não conseguiu parar a tempo.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, pois a mulher detida sentia dores, porém não houve a necessidade de encaminhá-la ao Hospital Azambuja.