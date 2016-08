Mulher perde R$ 1,5 mil ao comprar carro de golpista Negociadora se passou por proprietária de Centro de Formação de Condutores de Blumenau

Uma mulher teve um prejuízo de R$ 1,5 mil ao negociar um automóvel, na quarta-feira, 24. Ela contou para a Polícia Civil que a negociadora, de Blumenau, pediu o valor como entrada e garantia, para poder levar o carro até Brusque.

Porém, após realizar o depósito, a golpista bloqueou a mulher no aplicativo de mensagens instantâneas – WhatsApp – e, agora, não consegue mais nenhum tipo de contato.

Durante as negociações, a golpista se passou por dona de um Centro de Formação de Condutores (CFC), em Blumenau.

Ao perceber que havia caído no golpe, a mulher entrou em contato com o CFC e foi informada que várias pessoas, que também caíram no golpe, estão ligando para a empresa perguntando sobre a mesma pessoa, que não trabalha no local.