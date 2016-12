Mulher tem celular hackeado e fotos nuas expostas em Brusque Ela colocou o aparelho para carregar no seu local de trabalho e teve arquivos roubados

Uma mulher de 38 anos registrou boletim de ocorrência por bullying cibernético na quarta-feira, 21.

Segundo o relato dela ao agente de polícia, ela colocou o celular para carregar no notebook da loja onde trabalha, em um shopping de Brusque.

De acordo com a vítima, de imediato ela percebeu que haviam invadido o seu dispositivo, pois algumas fotos foram excluídas. Além disso, na lixeira do smartphone, ela possuía imagens em que estava nua na parte de cima do corpo.

Essa fotos foram resgatadas pelo hacker e foram feitas montagens que denegriam a imagem da mulher.

Ela ficou nervosa e tentou apagar todas as fotos e chamou o responsável pelo sistema da loja. O técnico lhe informou que qualquer um que estivesse acessando a rede naquele momento poderia ter mexido no seu celular. A loja tem unidade em dois shoppings, portanto, o número de pessoas seria grande.

Ainda segundo a vítima, foram postados três vídeos em seu canal no Youtube. Ela excluiu a conta e o e-mail. Ela não sabe indicar quem poderia ser o autor do crime.