Mulher tem prejuízo de R$ 140 em golpe telefônico Golpista mandou mensagem dizendo que havia ganhado prêmio de R$ 20 mil

Uma mulher de 41 anos foi vítima de um golpe telefônico na terça-feira, 6. Ela conta que recebeu uma mensagem no celular, simulando ser da operadora Vivo, dizendo que havia ganhado o prêmio de R$ 20 mil.

No texto, pedia para que respondesse a mensagem com um OK. A mulher então respondeu e, em seguida, recebeu uma ligação do mesmo número, com DDD 11.

O golpista então pediu para que fosse até uma agência bancária e no caixa eletrônico seguir algumas instruções.

O criminoso então solicitou que fossem feitas duas recargas de celular, sendo que a mulher acatou o pedido.

Como insistiram para que ela terminasse de seguir as instruções, a mulher disse que precisava trabalhar e desligou.

Porém agora, começou a receber mensagens do aplicativo do banco de que foram feitas outras sete recargas de telefone, uma de R$ 50 e outras seis de R$ 15.