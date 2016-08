Mulheres furtam produtos de beleza em loja, no Centro Câmeras de monitoramento flagraram toda a ação e foram entregues para a Polícia Civil

Uma loja de cosméticos foi furtada, na segunda-feira, 29, na travessa Guilherme Krieger Júnior, no Centro. A proprietária conta que pela manhã, duas mulheres entraram no estabelecimento e ficaram por aproximadamente meia hora.

Nesse tempo, as duas foram flagradas pelas câmeras de monitoramento furtando produtos de beleza. No total, o prejuízo foi no valor de R$ 300.

Entre os produtos furtados estavam shampoos, cremes, desodorante, água oxigenada, corretivo e batom. As imagens foram salvas e entregues para a Polícia Civil, para auxiliar nas investigações.