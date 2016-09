Mulheres são assaltadas em frente à igreja Bandidos anunciaram o assalto e levaram as bolsas no bairro Jardim Maluche

Duas mulheres foram assaltadas em frente à Igreja Evangélica Calvário de Brusque, no bairro Jardim Maluche, na noite de sábado, 3. Por volta das 22h, as vítimas caminhavam pela rua Hugo Schlösser quando foram abordadas. Dois homens chegaram por trás e anunciaram o assalto, levando as bolsas de ambas.

Em seguida, correram em direção a um Furgão prata que os esperava na ponte do Maluche. O veículo saiu sentido ao bairro Guarani. Na bolsa das vítimas havia R$ 1,2 mil, celular da marca Windows, documentos e cartões bancários. Segundo as mulheres, os bandidos não estavam armados.