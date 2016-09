Mulheres são flagradas furtando produtos de beleza em loja do Centro Prejuízo para o estabelecimento é de mais de R$ 300

A proprietária de uma loja de cosméticos do Centro de Brusque registrou boletim de ocorrência na manhã deste sábado, 3, referente à um furto em seu estabelecimento. Ela conta que duas mulheres foram flagradas pelas câmeras de segurança na manhã do dia 29 de agosto furtando produtos de beleza no total de mais de R$ 300.

As suspeitas levaram xampu, água oxigenada, creme para a área dos olhos, corretivo, baton, lápis de olho, desodorante, entre outros produtos.