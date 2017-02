Município Dia a Dia promove evento com profissionais de salões de beleza O café da manhã foi realizado na manhã de segunda-feira, 6, no Brusque Palace Hotel

Com o intuito de se aproximar do leitor do jornal, o Município Dia a Dia promoveu na manhã de segunda-feira, 6, no Brusque Palace Hotel, um café com profissionais de salões de beleza da cidade. Coordenado pelo diretor Claudio Schlindwein, o encontrou permitiu que o veículo apresentasse novidades relacionadas ao investimento digital, que serão lançadas em breve, além de mostrar a rotina de trabalho do veículo de comunicação.

O projeto será expandido com a realização de outros cafés da manhã com públicos de diversos setores. A opção por iniciar os encontros pelos salões de beleza foi estratégica. Isso porque, de acordo com o diretor do jornal, os profissionais deste segmento são grandes formadores de opinião “Este é um ensaio, o primeiro de muitos que queremos realizar com a população de Brusque, para que não saibam as notícias somente pelo jornal, mas por nós mesmos”.

Schlindwein afirma que o jornal tem habilidade para falar dos acontecimentos da cidade, mas fala pouco sobre si, por isso a iniciativa é importante. “As pessoas têm curiosidade em saber como funciona um jornal, e este evento vem esclarecer como as coisas acontecem e promove maior visibilidade do negócio”.

Para Taylor Jung, do Salão Taylor Jung, a troca de conhecimentos é sempre bem-vinda. “É um evento que abre portas, pois no momento que você interage, sabendo um pouco mais da outra parte, tem mais acesso a oportunidades”.

Cristina Silveira de Camargo, do Chris Cabeleireira, considera importante a aproximação proposta pelo jornal. “É uma maneira válida de nos aproximarmos. Eu sou acostumada a ver as notícias do jornal na internet, então poder saber um pouco mais sobre a rotina e as novidades que vem por aí é muito bom”.