Município Dia a Dia realiza cobertura especial do jogo Brusque e Corinthians, pela Copa do Brasil Painel multimídia traz informações de dentro e fora de campo sobre as equipes e a movimentação na cidade

O Município Dia a Dia realiza nesta quarta-feira, 1, cobertura especial do jogo Brusque e Corinthians. A partir das 18 horas, uma equipe de seis profissionais, entre jornalistas, fotógrafo e cinegrafista, acompanham os bastidores da partida direto do estádio Augusto Bauer e seu entorno, com informações, fotos e vídeos.

Para isso, o jornal utiliza a plataforma multimídia da empresa 24liveblog, que permite atualizações em tempo real. O modelo foi adotado com sucesso na cobertura das Eleições 2016.

Mais tarde, às 21h45, o jornal faz o lance a lance da partida, no mesmo painel, informando as principais jogadas, mas sem esquecer dos bastidores.

Mas a cobertura não começou agora. Desde a véspera do jogo, a equipe já acompanha tudo que envolve a partida e atualiza o conteúdo no painel.

No Facebook, o Município Dia a Dia transmite ao vivo, por streaming, treinos e a movimentação no hotel do Corinthians. Além disso, criou o evento oficial do jogo. Nele, atualiza os torcedores que comparecerão ao estádio e demonstraram interesse, segmentando o público.

Devido às frequentes dúvidas nas redes sociais, o jornal idealizou o Guia do Torcedor, publicado nas edições impressa e digital desta quarta-feira, detalhando o que o torcedor precisa saber para acompanhar a partida no estádio ou em casa.

Entre as reportagens do dia, a provável escalação das equipes, o alvoroço causado pelos torcedores no treino, os bastidores do trabalho de cerca de 150 profissionais de todo o país que estão na cidade, a movimentação que a partida gerou à economia, além dos palpites de jornalistas esportivos e torcedores.

No decorrer da semana, o Município Dia a Dia fez um resgate da história, com reportagens sobre as partidas que marcaram a cidade, como o amistoso do Paysandu contra o Corinthians, em 1982, e o “jogo das faixas” entre Brusque e Vasco, em 1993, ambos campeões estaduais no ano anterior. A equipe do jornal também conversou com jogadores e o técnico do Brusque, o Pingo, que já atuaram no Corinthians.

A capa da edição de quarta-feira, inclusive, surpreendeu os leitores. A imagem da página circula em grupos de WhatsApp, no Facebook e em outras redes sociais, com diversos elogios à ilustração que dá o tom à partida: um marreco e um gavião, mascotes das equipes, se enfrentando.