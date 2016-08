Música de TV

Música e TV, uma mistura pop perfeita. Dos temas e trilhas dos programas e séries às inserções musicais dentro da própria história, a música é o melhor fixador de memórias que temos à nossa disposição, para criar uma coleção pessoal de momentos perfeitos passados na frente da telinha.

Hoje eu trago, da minha própria cestinha de lembranças, uma sessão quádrupla de musiquinhas televisivas. Dois são de Glee, uma série em que a música era a protagonista. Um é da fase inicial e mais vista da série. O outro é de uma das últimas temporadas, diretamente do “arco New York”. Com o auxílio muito luxuoso de Sarah Jessica Parker e.. Shangela! Em comum, ambos são inesquecíveis e irresistíveis.

Os outros dois, são diferentes. São momentos em que personagens centrais de séries não musicais… cantam! Sandy (Peter Gallagher) em The O.C. (que está entrando para o catálogo da Netflix, para todo mundo cantar “californiaaaaaaaaaaaaaaa” e matar saudades). E… Lorelai (Lauren Graham), queimando o filme em um karaokê revelador em Gilmore Girls.