Mutirão de patrolamento visa melhorar as estradas de Brusque Secretaria de Obras usará três máquinas para fazer esforço concentrado

A Secretaria de Obras anunciou um mutirão de patrolamento das estradas do município na segunda-feira, 16. De acordo com o diretor Nik Inhof, o objetivo é zerar a demanda por melhoria nas ruas de barro que existem desde o ano passado, ou chegar o mais próximo disso.

A prefeitura trabalhará em um mutirão de patrolamento nas ruas do município nos próximos dois meses. A ação foi planejada para dar resposta aos pedidos da população. O diretor da Secretaria de Obras conta que há solicitações diárias de patrolamento.

Não existe um calendário indicando quais ruas e bairros serão atendidos e quando. O mutirão será feito por demanda da população, de acordo com o diretor da secretaria.

Embora não exista um calendário oficial para as obras, Nik Imhof diz que a secretaria já possui um “apanhado geral” de como estão as estradas de Brusque. Os bairros com mais ruas em mau estado de trafegabilidade são Limeira, São Pedro e Cedro Alto.

“Temos demanda por patrolamento desde o ano passado, por isso optamos por fazer o mutirão por demanda”, explica o diretor. Chegou-se a estudar a instituição de um cronograma fixo, contudo, a intenção é atender às necessidades mais urgentes da população.

Imhof diz que há ruas em Brusque estão intransitáveis até mesmo para veículos e precisam de melhorias urgentes. O objetivo do mutirão é zerar a demanda reprimida e deixar as vias em condições de uso, para então realizar a manutenção periódica.

O diretor solicita que a população que necessite de patrolamento em via de barro entre em contato com a Secretaria de Obras, para que a rua seja incluída no cronograma de trabalho dos operários.

Maquinário terceirizado

Para o mutirão, a Prefeitura de Brusque usará máquinas de uma empresa terceirizada que foi contratada por meio de licitação na gestão anterior. O atual governo informou, logo nos primeiros do mandato, que o maquinário da Secretaria de Obras é precário.

De acordo com o diretor da secretaria, o poder público também trabalha para deixar as máquinas em bom estado de uso. Para isso, colocou mais um mecânico na oficina da secretaria. “Nós temos o intuito de fazer um programa de manutenção de máquinas”.

Como solicitar o patrolamento

O cidadão que tiver alguma reivindicação para a Secretaria de Obras pode entrar em contato pelos telefones: (47) 3355-8225 ou 3350-1960, das 12h às 18h.