Naiara Azevedo e Bonde do Tigrão se apresentam em Brusque Evento será realizado neste domingo, 18, no Ophera Casa de Eventos

Neste domingo, 18, o Ophera Casa de Eventos apresenta o Sunset. A festa contará com show de Naiara Azevedo e Bonde do Tigrão.

Naiara Azevedo é uma cantora de sertanejo universitário, que nasceu na cidade de Farol, no Paraná. Ela canta desde criança e tem como ídolos principalmente, a dupla Chitãozinho e Xororó. Em 2011, Naiara lançou a música Coitado, que trazia uma letra inversa à da música “Sou Foda”, priorizando e fortalecendo o ponto de vista feminino. Hoje, ela é conhecida pelos hits 50 Reais, que conta com a participação da dupla Maiara e Maraisa, e Ex do Seu Atual.

O evento começa às 15h. Os ingressos podem ser comprados nas lojas Central dos CD’s e Life Surf Wear e também no Ophera. Mais informações e reservas: 9786-7173