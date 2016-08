Neymar Jr. recebe amigos catarinenses

Na terça-feira, 23, um grupo de empresários partiu de Santa Catarina para comemorar no Guarujá, em São Paulo, o ouro olímpico da seleção brasileira de futebol. Neymar Jr. recebeu os amigos em casa, no litoral paulista, onde também acontecia um torneio de poker entre o grupo, no condomínio Jardim Acapulco.

Luiz Feitosa, diretor comercial da Morart Imóveis esteve no jantar acompanhado do filho, Guilherme Feitosa. Neymar Jr. possui um contrato de exclusividade no sul do Brasil com a corretora, que cuida de todos os investimentos imobiliários da família do craque na região, e é especializada em investimentos imobiliários de alto padrão.