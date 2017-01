Nino Gamba assume lugar de José Zancanaro na Câmara de Brusque Suplente assinou nesta quarta-feira o termo de compromisso e posse do cargo, devido à nomeação de José Zancanaro para a Educação

O suplente Ademilson Gamba (PSB) tomou posse do cargo de vereador em função do afastamento do titular da vaga, José Zancanaro (PSB), nomeado secretário de Educação do município. Nino obteve 869 votos nas eleições realizadas em outubro.

Ele assinou o termo de compromisso e posse nesta quarta-feira, 18, no gabinete da presidência. No ato, estavam presentes o presidente da Câmara, Jean Pirola (PP), que também assinou o documento, o vereador Deivis Jr. (PMDB) e o diretor da casa legislativa, Jefferson Silveira.