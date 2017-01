Nível do Rio Itajaí Mirim dentro da normalidade, apesar da chuva constante Alto Vale com baixos volumes de chuva

As fortes chuvas das últimas horas que vem castigando grande parte do Litoral e Vale do Itajaí, não estão até o momento, trazendo problemas para os brusquenses com relação ao Rio Itajaí Mirim, que está apresentando seu nível dentro da normalidade.

Uma das razões desta situação de tranquilidade é o baixo volume de precipitação registrado na região de Vidal Ramos, município onde se situam as cabeceiras de nosso rio. Segundo dados do CEMADEM, os acumulados das últimas 24 horas variam entre 2 a 4 mm, como podemos ver na tabela abaixo.

Consequentemente, não tivemos alteração significativa no seu nível naquele município, onde nesta tarde,31, apresentou 1,36 metros, com dados da FURB.

Já com relação a alagamentos, algumas ruas de nossa cidade tiveram problemas, visto que em alguns momentos do dia, a precipitação foi de forte intensidade, como podemos ver na Rua 7 de Setembro, ilustrado na imagem abaixo, enviado pela colaboradora Michele.

Segundo Ronaldo Coutinho, do Climaterra, este quadro de instabilidade deverá se estender até pelo menos amanhã, quarta, quando ainda poderemos ter chuva de forte intensidade, aumentando o risco de deslizamentos em áreas de encostas. A partir de sexta, predomínio de tempo mais seco, com chuva de verão no final da tarde, conclui Coutinho. Abaixo trago dados de minhas estações com seus respectivos volumes de chuva observados nesta terça-feira em nosso município, valores observados até o horário das 16:35 horas: