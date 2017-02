Nona edição do Mercado de Pulgas já tem data marcada O evento será realizado no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, nos dias 11 e 12 de março

Selos, louças, roupas, moedas, discos de vinil e outros diversos objetos que nos remetem a casa de nossos avós. Tudo isso poderá ser visto, comprado ou trocado na nona edição do Mercado de Pulgas de Brusque, que será realizado nos dias 11 e 12 de março, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof.

No sábado, 11, os portões abrem às 13h30 e o evento segue até 21h30. Já no domingo, 12, o mercado funciona das 9h às 21h. Além disso há praça de alimentação e o estacionamento é gratuito. Para quem tiver interesse em expor, basta entrar em contato através do e-mail wil_aralde@hotmail.com ou pelo telefone: 999-045-768.

O evento, que iniciou com apenas 10 expositores, conta agora com mais de cem, pessoas que vem de outras cidades para comprar, trocar, vender ou mesmo apenas expor seus objetos antigos. Estima-se que em todas as edições do evento já passaram pelo local mais de 30 mil pessoas.

O Mercado de Pulgas é uma realização do Clube Brusquense de Bicicletas antigas e tem apoio da Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Turismo.