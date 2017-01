Nova Câmara: Léo Schmitz critica PT e fala sobre objetivos do mandato Eleito pelo DEM, vereador afirma que a sua bandeira será a saúde

Perfil

Leonardo Schmitz (DEM)

27 anos, natural de Brusque

Vendedor

636

Votos

Vai ser da base de apoio ao governo ou da oposição?

“Venho sempre conversando com o partido, a gente não quer ser oposição nem situação. O que for bom a gente vota a favor, dá o voto sim. Eu acredito que essa nova gestão tem total confiança, por ser um partido que sempre foi da minha linha, pela direita. Pelo menos não é PT, não é um partido de esquerda, acredito que fico mais favorável a eles”.

Você é contra ou a favor de redução dos salários do vereador?

“São três vezes que os vereadores ficaram sem aumento, vejo a Câmara como uma das mais enxutas de Santa Catarina, não vejo porque não ter um aumento. Não sou de acordo a congelar o pagamento, mas o vereador tem que mostrar o seu trabalho”.

Avalia como boa ou ruim a escolha de Jonas Paegle como prefeito pela população?

“Eu tinha o meu prefeito, mas volto a repetir: não sendo PT está ótimo. Agora vai caber a eles mostrar essa força da renovação e trazer as melhorias que Brusque necessita. Sei que Ciro Roza vai estar ali envolvido, mas acredito que vão fazer um bom trabalho”.

É favorável a vereadores eleitos ocuparem cargos no governo municipal?

“A pessoa foi eleita pelo voto da população, cabe ao vereador saber a conversa que ele fez pedindo votos. Não vejo mal nenhum em um vereador bem qualificado, que possa exercer e cumprir a função, assumir uma secretaria. Eu não aceitaria, porque não foi essa a conversa que fiz com meus eleitores”.

É contra ou a favor a proibição de radares e redutores eletrônicos de velocidade em Brusque, aprovada pela Câmara em 2014?

“Eu acho que essa proibição foi exagerada. Talvez mude meu pensamento no decorrer dos anos, mas hoje vejo como exagerada”.

Você vota prioritariamente a favor ou contra pedidos de abertura de CPI?

“Eu sou a favor, tudo tem que ser certo, se tiver que abrir uma CPI, sou a favor”.

O que pesa mais na hora de votar: orientação do partido ou posição pessoal?

“Eu tenho a minha linha de pensamento, e vou também muito pelo lado do partido, e eu sei a linha do partido, muito focada na melhoria para a saúde. Represento o 25 e tudo o que acontecer vou conversar com o partido”.

Qual é o principal problema de Brusque, que você como vereador pode contribuir para solucionar?

“Eu vejo como maior problema a saúde. Não se trata só de medicamento, há o esquecimento do poder público com os bairros mais retirados. Há muitas ruas com esgoto a céu aberto, e isso é saúde. Meu trabalho é neste sentido, reivindicar isso ao Executivo”.

Terá alguma bandeira durante a legislatura?

“A bandeira principal vai ser esta parte de saúde. Mas as pessoas necessitam muito e tem muita reclamação em infraestrutura também, as pessoas pagam caro pelos seus impostos, são tão corretas, e falta esse apoio do poder público”.

Qual foi a principal demanda que a população levou a você durante a campanha?

“É a saúde, de novo. O que mais se ouve falar”.

Qual foi o maior erro da legislatura passada que esta não pode repetir?

“Não vejo nenhum erro da Câmara de Vereadores, teve erros de pessoas, não do conjunto Câmara de Vereadores. Não vejo uma irresponsabilidade ou algo que deixaram a desejar”.