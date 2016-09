Nova Massa de Ar Frio atinge Brusque Feriado deverá ter amanhecer gelado na nossa região

Após uma madrugada chuvosa em Brusque, acumulados de precipitação ficando entre 20mm e 23mm, a terça-feira,06, teve no seu começo muitas nuvens presentes na nossa região, porém, no decorrer do dia esta condição de instabilidade deu lugar ao sol que predominou por entre pouca nebulosidade. Destaque para o vento, que de forma constante, soprou do quadrante Sul/Sudoeste com algumas rajadas mais fortes, atingindo os 25,9 km/h. Já a umidade relativa do ar com valores baixos a tarde, picos mínimos chegando aos 37%. As temperaturas em elevação, máximas na casa dos 25ºC e em declínio a partir do entardecer. A seguir, trago os valores de temperaturas extremas registrado por minhas estações no dia de hoje em nossa cidade, nos locais por mim citado em anexo abaixo:

17,6ºC com 25,9ºC/Bairro Centro

17,4ºC com 25,6ºC/Bairro Rio Branco

17,0ºC com 24,8ºC/Bairro Santa Luzia

FERIADO BEM APROVEITÁVEL AO AR LIVRE

O 7 de Setembro terá o sol predominando com poucas nuvens em nosso município. Chama atenção o frio, que estará presente na próxima madrugada em toda SC. Brusque poderá ter temperaturas abaixo dos 9ºC logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira.

Obs: Todas as informações contidas neste informativo relacionadas a ”Previsão do Tempo”foram extraídas por mim junto a Meteorologista Gilsânia Cruz, da Epagri/Ciram.