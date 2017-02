Nova rótula será implantada no bairro Dom Joaquim O equipamento de segurança, ficará próximo a igreja católica do bairro

A Secretaria de Obras iniciou nesta quinta-feira, 9, os serviços de implantação da nova rotatória do bairro Dom Joaquim. Nesta fase dos trabalhos, o órgão fará a instalação da rede de drenagem, com o assentamento de mais de 500 tubos de um metro de diâmetro entre o ribeirão e a rua Ludovico Merico.

Segundo o secretário de Obras, Renato de Borba, a drenagem do local faz parte do conjunto de ações previstas para a localidade. Junto a tubulação, a equipe fará a construção do novo equipamento de segurança que substituirá os canteiros direcionadores de tráfego, atualmente dispostos nas proximidades da igreja católica do bairro.

“Nosso objetivo é melhorar as condições de trânsito e aumentar a fluidez naquele ponto da cidade. Os moradores do bairro e os motoristas que passam diariamente pelo local serão diretamente beneficiados com a mudança”, destaca Borba.