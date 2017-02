Novas galerias de acesso são implantadas no bairro Limeira

Os moradores da rua Pedro Mafra, no bairro Limeira já contam com um novo acesso às suas residências. A Secretaria de Obras finalizou nesta terça-feira, 21, a substituição das peças de 2,5 x 1,5 metros por galerias de 3,5 x 2 metros.

