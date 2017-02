Novas galerias de acesso são implantadas no bairro Zantão Ao todo, oito galerias de estão sendo assentadas na via

A partir da próxima semana, os moradores da rua Walter Barteld, no bairro Zantão, contarão com um acesso mais seguro às suas residências. Ao todo, oito galerias de estão sendo assentadas na via, para substituir os equipamentos que foram deslocados por conta da força da chuva.

Segundo a Secretaria de Obras, um guindaste, uma escavadeira hidráulica, um caminhão munck e 10 servidores estão na localidade para executar a troca. Com a estabilidade do clima, os serviços iniciados nesta quinta-feira, 2, devem se estender até a próxima sexta-feira, 10. Até o término da obra, os moradores devem utilizar a passagem provisória como acesso às suas residências.