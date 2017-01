Novas mulheres denunciam homem por ficar nu em provadores de roupas Lojistas afirmam que caso da semana passada, no Águas Claras, é semelhante a situações ocorridas com elas

Duas novas vítimas registraram boletins de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil acusando Nadir José Padilha, 28 anos, de tentativa de estupro. Na sexta-feira, 20, uma moradora do Cedro Alto relatou à polícia uma situação semelhante ao caso que aconteceu na semana passada, no bairro Águas Claras. Segunda-feira, 23, outra mulher, do Santa Terezinha, fez o mesmo.

As histórias são parecidas: de acordo com os relatos, Padilha foi até as lojas das vítimas para provar bermudas, tirou toda a roupa no provador, ficou excitado e se fez ser visto pelas lojistas. Segundo a acusação da mulher do bairro Santa Terezinha, o caso aconteceu entre fevereiro e março do ano passado. Assim que ela viu o homem nu, começou a gritar com ele para fechar a cortina do provador, pois iria chamar o marido. Imediatamente, o acusado saiu correndo do local e entrou em um veículo Ducato, branco.

Os dois novos casos foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami), sob os cuidados do delegado Ricardo Marcelo Casarolli. “Inicialmente parecia mais simples, talvez uma história inventada, um mal entendido. Porém, com os outros registros semelhantes com o mesmo modus operandi, o resultado pode ser diferenciado”, analisa.

Casarolli ressalta que não é possível crer que as vítimas estejam em conluio para criar uma história contra Padilha. “Os registros de pessoas que nem se conhecem indica a existência de fatos criminosos, porém, eles são, por hora, pouco graves, porque é difícil falar em tentativa de estupro, pois a ação de mostrar partes íntimas e até se masturbar é considerado um crime leve, um ato obsceno”.

Para o delegado, uma das dificuldades do caso será a comprovação de que o acusado agarrou a mulher por trás, conforme relatado pela vítima de Águas Claras, pois não há imagens de câmeras de monitoramento. “Pelas informações que tenho até o momento é difícil falar na existência de tentativa de estupro, até por ter uma pena bem maior. Mas a existência de crime diversos, como ato obsceno, é grande. Pelo que estou captando, ele deliberadamente se expõe nu no provador. Não era algo acidental”.

Com a junção dos novos registros feitos à Polícia Civil, o delegado fará uma portaria com todos os casos e instaurará inquérito mantendo a natureza inicial de “tentativa de estupro”, como narrado pelas vítimas. “Mas os indicativos de que isso realmente tenha acontecido vai ser difícil de comprovar. Será mais fácil configurar como ato obsceno, com pena de um ano”, explica.

A partir de agora, o procedimento será de inquirir as pessoas conforme a gravidade dos fatos. “Vou fazer isso com tranquilidade e celeridade para uma melhor decisão, para não julgar nem a vítima, que é o que foi feito pela comunidade, nem julgar o autor como criminoso sexual. Talvez seja uma pessoa de atos estranhos em relação à prova de roupas”.

Com todos os relatos obtidos até o momento, o delegado acha pouco provável que haja um pedido de prisão preventiva de Padilha, porque legalmente não seria cabível. “Mas não quer dizer que novas provas ou novas vítimas relatem que ele tenha continuado a ação. Porém, por hora, o que se tem não subsidiaria a prisão”.

“Nada leva a crer que eles tivessem algum envolvimento extraconjugal”



Segundo o delegado Casarolli, após o caso ser noticiado na imprensa, surgiram muitas histórias nas redes sociais, em especial no WhatsApp, sobre um possível envolvimento extraconjugal entre a vítima e o acusado. Porém, ele descartada a possibilidade, pois em nenhum momento Padilha disse ter o relacionamento com a mulher e nem mesmo ser conhecido da família. “Essa também não foi uma forma de defesa para ele.

Conversei com o advogado, li o depoimento dele, e em nenhum momento ele confirmou a história. Acredito que se houvesse o envolvimento, ele já teria demonstrado para se proteger”, diz.

Para o delegado, neste momento o mais importante para a mulher é provar que ela não teve envolvimento extraconjugal com Padilha, por conta dos boatos. “Nada leva a crer que eles tivessem algum envolvimento e ele não se arriscaria a ser preso no dia. Acredito que foi bastante displicente na prova, como já tinha feito em outros locais, como parece. Acredito que ele tenha esse fetiche e acha que isso, eventualmente, vai render alguma coisa”.

Ainda na segunda-feira, Padilha também esteve na delegacia, onde registrou um boletim de ocorrência contra a vítima de Águas Claras, por denunciação caluniosa. Segundo o relato, Padilha diz estar sendo acusado injustamente por estupro e a vítima ainda teria dito à reportagem do jornal Município Dia a Dia que ele praticou os mesmos atos contra a irmã, o que vem causando graves danos à sua imagem.