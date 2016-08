Novas turmas iniciarão atividades do projeto Circo na Escola Na quarta-feira, 31, serão os alunos das Escolas de Ensino Fundamental (EEF) Professora Isaura Gouvêa Gevaerd, Paquetá, Professor José Vieira Côrte e Doutor Carlos Moritz

Novas turmas de estudantes da Rede Municipal de Ensino iniciarão as atividades do projeto Circo na Escola. Na quarta-feira, 31, serão os alunos das Escolas de Ensino Fundamental (EEF) Professora Isaura Gouvêa Gevaerd, Paquetá, Professor José Vieira Côrte e Doutor Carlos Moritz. Já no dia 5 de setembro, será a vez dos estudantes das EEF Padre Theodoro Becker, Nova Brasília, Professora Augusta Dutra de Souza e Alberto Pretti.

No total, aproximadamente 400 alunos terão aulas de arte circense no contraturno escolar e desta vez será realizada uma nova proposta de trabalho, com práticas diferenciadas e voltadas às crianças de terceiros, quartos e quintos anos. As atividades ocorrerão uma vez por semana até o fim do semestre, quando serão realizados espetáculos de encerramento. Na oportunidade, os estudantes têm a chance de apresentar para familiares e a comunidade o que aprenderam no decorrer do projeto.

O Circo na Escola é realizado na Tenda Cultural, em frente à Arena Brusque. O projeto faz parte das oficinas do Programa Mais Educação com recursos do Governo Federal e da Secretaria de Educação. “As aulas vêm somar à Educação em tempo integral, incluindo crianças com deficiência e desenvolvendo concentração, autocontrole, integração, agilidade e disciplina”, salienta a coordenadora de Anos Finais, Tatiane Ventura.

Vale também destacar que por meio do Programa Caminhos da Escola, a Secretaria de Educação realiza o transporte dos estudantes, que parte das escolas e retorna para elas ao término das práticas circenses.

Para realizar as atividades no picadeiro, os estudantes receberão orientações de profissionais que atuam no local. Este é o quarto ano em que o projeto é realizado na cidade e mais de dois mil alunos da Rede Municipal de Educação já participaram da iniciativa. Vale também mencionar que os espetáculos de encerramento estão programados para os dias 28 e 30 de novembro. Toda a comunidade é convidada a prestigiar.