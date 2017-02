Novidades de velhos conhecidos A parte sonora da nossa conversa impressa!

A gente costuma ouvir música por aqui na sexta-feira… mas já que hoje é dia de conversa impressa nas páginas do jornal, não dá para esperar vários dias até mostrar aquelas descobertas “patrocinadas” por um mergulho bem dado no Spotify.

Se é para começar bem, a gente começa pelos clássicos acústicos do Peter Frampton – com certeza, a música ganha “uma nova camada de sabor”, como diz a Rita Lobo, quando a gente vê o prazer com que o músico veterano retoma seus hits de adolescente. Ouça e veja até o fim!

Tão bom… que merece mais uma!

Mas, ok, o acústico de Peter Frampton é do ano passado. Novidade novíssima é o novo single do Blondie, tão novidade que o disco em si ainda nem foi lançado. Aguardemos maio! Por enquanto, a gente se contenta com o áudio do single…

Para fechar, o single novo do impensavelmente bem humorado James Blunt. “Saw you standing outside a bar / Would have said “you’re beautiful” / But I’ve used that line before”. Versos geniais!

Ah, sim: este vai com dedicatória para o Dado Szpoganicz, fã de James Blunt, que me aconselhou a procurar show dele no YouTube. Pode deixar!