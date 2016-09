Novidades do Instagram

O Instagram é um dos aplicativos mais baixados do mundo. Só no Brasil mais de 28 milhões de usuários e neste mês trouxe duas novas atualizações.

Lançou o ‘’modo história’’, que possibilita a postagem de ‘’fotos e vídeos da vida real’’, com muita semelhança com o aplicativo Snapchat.

Na quarta-feira passada habilitaram outra novidade, que foi liberada apenas para aplicativos IOS da Apple, mas que nas próximas semanas deve chegar ao Android. Essa atualização liberou a ferramenta de zoom em seu feed. Agora podemos ampliar as imagens através do toque com os dois dedos na tela.

Acredito que as novas atualizações estão fazendo muito sucesso. No começo, a habilidade ‘’modo historia’’ não foi muito aceita pelos usuários do Snapchat, por ser uma atualização que poderia ‘’roubar’’ o foco do Snap. Muitas pessoas ainda não se acostumaram com a nova função do aplicativo.

Já o zoom deveria ter sido inventado pelo Instagram há muito tempo, mas agora, com essa nova possibilidade a função está sendo bem utilizada por todo o público do aplicativo que já teve acesso a ela.

Isadora Araldi – 17 anos – 2ª série